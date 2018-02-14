CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    kabusu yaşıyor! 37 yıl...

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> kabusu yaşıyor! 37 yıl...

    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste 5 beraberlik alan , 37 yıl önce yaşadığı tablonun benzerini yaşadı. Bordo-mavililer, 1981 yılında da ardı ardına 5 beraberlik almıştı.

    , Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gelişiyle önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, son haftalarda aldığı beraberliklerle duraklama dönemine girerek zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşadı. Bu sezon 9 beraberliğe imza atan Trabzon temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 18 puan kaybederken sadece 9 puan topladı. Geride kalan 5 haftada adeta beraberliklere abone olan Çalımbay'ın takımı, son iki haftada ise rakip fileleri havalandıramadı.

    KABUSU SONLANDIRMAK İSTİYOR
    2018 yılında henüz galibiyetle tanışamayan , sırasıyla ile 1-1, ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında ise 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Bordo-mavili takım, 37 yıl önce yaşadığı benzer tabloyu, ligin 22. haftasında sahasında konuk edeceği karşısında bozmak istiyor.

    YİNE GALİBİYETLE SONLANDIRMAYI HEDEFLİYOR
    Trabzonspor, 1981-82 sezonunda yaşadığı beraberlik kabusunun bir benzerini de bu sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 10. haftada başlayıp sırasıyla Göztepe ve Boluspor ile 1-1, Eskişehirspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Adanaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste aldığı 5 beraberliğe son vermişti.

    ÜST ÜSTE AN FAZLA BERABERLİK 1979-80 SEZONUNDA
    Trabzonspor, tarihinin en fazla beraberliğini ise 1979-80 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda 11 beraberlik alarak sezonu tamamlamıştı. Aynı sezonda ise üst üste 7 beraberlikle sahadan ayrılan Karadeniz temsilcisi, tarihinin en fazla üst üste beraberliğini aldı. Bordo-mavililer, 7. haftada sırasıyla Fenerbahçe maçında 1-1, Adanaspor ve Göztepe karşılaşmalarında 0-0, Adana Demirspor müsabakasında 1-1, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Zonguldakspor mücadelelerinde de 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor, ligde iki beraberlik alması halinde söz konusu sezondaki kabusu tekrar yaşamış olacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kabusu yaşıyor! 37 yıl... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN