Trabzonspor kabusu yaşıyor! 37 yıl...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste 5 beraberlik alan Trabzonspor, 37 yıl önce yaşadığı tablonun benzerini yaşadı. Bordo-mavililer, 1981 yılında da ardı ardına 5 beraberlik almıştı.
KABUSU SONLANDIRMAK İSTİYOR
2018 yılında henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, sırasıyla Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında ise 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Bordo-mavili takım, 37 yıl önce yaşadığı benzer tabloyu, ligin 22. haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında bozmak istiyor.
YİNE GALİBİYETLE SONLANDIRMAYI HEDEFLİYOR
Trabzonspor, 1981-82 sezonunda yaşadığı beraberlik kabusunun bir benzerini de bu sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 10. haftada başlayıp sırasıyla Göztepe ve Boluspor ile 1-1, Eskişehirspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Adanaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste aldığı 5 beraberliğe son vermişti.
ÜST ÜSTE AN FAZLA BERABERLİK 1979-80 SEZONUNDA
Trabzonspor, tarihinin en fazla beraberliğini ise 1979-80 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda 11 beraberlik alarak sezonu tamamlamıştı. Aynı sezonda ise üst üste 7 beraberlikle sahadan ayrılan Karadeniz temsilcisi, tarihinin en fazla üst üste beraberliğini aldı. Bordo-mavililer, 7. haftada sırasıyla Fenerbahçe maçında 1-1, Adanaspor ve Göztepe karşılaşmalarında 0-0, Adana Demirspor müsabakasında 1-1, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Zonguldakspor mücadelelerinde de 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor, ligde iki beraberlik alması halinde söz konusu sezondaki kabusu tekrar yaşamış olacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:16
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Örnek adam
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Gece eğlencelerin de basına yakalanan dirar , umarız saha da yürümezsin.
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Jannsen seferberlİğİ
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Maalesef Jansen sezonu kapattı , şanssız bir sakatlık ve boşa giden paralar.
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Tam zamanı şimdi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Siz Başakşehir maçı gibi oynayın yeter ki, taraftarlar her zaman sizin yanınız da olur.
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