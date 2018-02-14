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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    İlk 4 takımına yenilmedi

    İlk 4 takımına yenilmedi
    Son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılan 'da , oyuncularını Başakşehir karşılaşmasına motive ediyor.

    Hedef; bu sezon ilk 4 sırada yer alan takıma karşı kaybetmeme istatistiğini sürdürmek.

    Bordomavililer bu sezon ilk 4 sırada yer alan takımlarla oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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