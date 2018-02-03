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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Çalımbay'dan hazırlığı

    Çalımbay'dan Göztepe hazırlığı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında 'yi ağırlayacakları müsabakada mini bir değişime gitmeyi planlıyor. olmadan kadro üzerinde çalışan deneyimli teknik adam Rodallega ile birlikte yeni gol ayakları üzerinde duruyor.

    'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi saat 20:00'de 'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 'ın yokluğunda kadroda mini bir değişim yapmayı planlıyor. Geride kalan maçların aksine Göztepe maçının antrenmanlarını basına daha erkenden kapatan deneyimli teknik adam, taktik çalışmalara ağırlıklı vermesi yaşanacak olan değişimin bir işareti olarak değerlendirildi.

    İLK ON BİRE YENİ İSİMLER
    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Göztepe maçında Rodallega'ya şans vermesi bekleniyor. Bordo-mavililer maçının aksine Göztepe maçında farklı bir kadro ile sahada olması bekleniyor. ekibinde Rodallega ile birlikte Sosa, Novak ve Hubocan'nında zorlu karşılaşmada ilk on birde görev alma olasılığı yüksek görülüyor.

    ÇIKIŞ ARIYOR
    Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, ligin ilk yarısında 3-2 mağlup olduğu rakibi karşısında hem rövanşı almak hemde 3 haftalık bir aranın ardından 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Süper Lig'de elde ettiği 5 maçlık galibiyet serisinin ardından , ve Fenerbahçe maçlarından beraberliklerle ayrılarak duraklama dönemine giren bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışa geçip zirve iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

    ÇALIMBAY' MEDİCAL PARK'TA MAĞLUP OLMADI
    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda görev almaya bayladığı dönemden beri Medical Park Stadyumunda oynadığı maçlarda yenilmedi. Ligde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'nde galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 1 maçta ise beraberlikle ayrıldı. 'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde ligde 'ı 2-1, 'u 4-3, 'u 3-0, 'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Medical Park Stadı'nda Çalımbay, 5 karşılaşmadan 13 puan çıkardı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:48
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