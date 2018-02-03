Çalımbay'dan Göztepe hazırlığı
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında Göztepe'yi ağırlayacakları müsabakada mini bir değişime gitmeyi planlıyor. Burak Yılmaz olmadan kadro üzerinde çalışan deneyimli teknik adam Rodallega ile birlikte yeni gol ayakları üzerinde duruyor.
İLK ON BİRE YENİ İSİMLER
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Göztepe maçında Rodallega'ya şans vermesi bekleniyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe maçının aksine Göztepe maçında farklı bir kadro ile sahada olması bekleniyor. Karadeniz ekibinde Rodallega ile birlikte Sosa, Novak ve Hubocan'nında zorlu karşılaşmada ilk on birde görev alma olasılığı yüksek görülüyor.
ÇIKIŞ ARIYOR
Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, ligin ilk yarısında 3-2 mağlup olduğu rakibi karşısında hem rövanşı almak hemde 3 haftalık bir aranın ardından 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Süper Lig'de elde ettiği 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarından beraberliklerle ayrılarak duraklama dönemine giren bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışa geçip zirve iddiasını sürdürmeyi planlıyor.
ÇALIMBAY' MEDİCAL PARK'TA MAĞLUP OLMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda görev almaya bayladığı dönemden beri Medical Park Stadyumunda oynadığı maçlarda yenilmedi. Ligde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'nde galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 1 maçta ise beraberlikle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Medical Park Stadı'nda Çalımbay, 5 karşılaşmadan 13 puan çıkardı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:48
-
Çift forveti denedi
Toplam 1
Yorum
SENİN SENİN DOME N DOYE SEVGİNE........
-
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 7
Yorum
1903 lüler şenol güneşin sözde başarısının patenti italdir kendisinin değildir fb gs kötüydü onun takımında da kaliteli ayaklar vardi başarı geldi
-
İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 2
Yorum
uzman dr cimbom maçında denayere verilmeyen kırmızı, beşiktaş maçında pepeye verilmeyen kırmızı kartlarda var bu kartlar daha önemli maçın gidişatı
Çalımbay'dan Göztepe hazırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.