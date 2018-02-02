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    02 Şubat 2018, Cuma
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    sakat oynatmam

    Sakat sakat oynatmam

    : Burak’a çok teşekkür ediyorum. Özveride bulunarak oynadı. Fedakarlık yaptı. Ama göz göre göre sakatken görev verme durumumuz olmaz

    oynatma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını vurgulayan "Burak'ın kendisine teşekkür ediyorum. Özveride bulunarak oynadı. Fedakarlık yaptı. Ama göz göre göre sakat oynatma gibi durumumuz olmaz" dedi. Başarılı hoca, "Evkur Yeni maçında sakatlandı ve çıktı. Doktora 'Burak tam iyileşmeden getirmeyin' dedim. Uzun süre Burak'tan faydalanamadık. Tekrar bu sakatlığı oldu. Kupa maçlarında oynatamadık. Oynasa maçı farklı olurdu. Kendi özel fizyoterapisti ve doktorumuz, en son da Burak'tan okey aldığımızda oynatıyoruz. Özellikle Konya karşılaşmasında her dakika konuşuyoruz, çıkarabiliriz diyoruz. Burak kendisi devam etmek istedi. rahatsız etmediğini söyledi ve devam etti. Üzerine yüklendikçe şu anda tekrar sakatlığı var. Sakat sakat sahada tutmamız mümkün değil" ifadesini kullandı.

    Mümkün değil
    F.Bahçe derbisinde Çalımbay'ın Sosa'yı tezahüratlar sonrası oyuna aldığı iddia edilmişti. Tecrübeli hoca, "Hayatta taraftar ya da başkasının söylemleriyle futbolcuyu kadroma alıp oynatmak gibi bir şey aklımdan geçmez. Seyirci bağırdı diye öyle bir şey olması mümkün değil. Konya maçından önce Sosa'yı çağırmış ve ve oynayacak duruma geldiğini söylemiştim. Kararları ben alırım" dedi.

    Teknik direktör Çalımbay, Burak Yılmaz'ın takım için çok önemli bir isim olduğunu belirtti

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:33
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