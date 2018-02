Engelleri aşacağız

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Göztepe ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, F.Bahçe derbisinde taraftarların takıma inanılmaz destek verdiğini ifade ederek, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'ye taraftar örneği verdiler. İnşallah bu desteğimiz sürecektir. Derbinin ikinci yarısında çok iyi oynadık. Golü de bulduk. Maalesef en çok çalıştığımız, dikkat etmemiz gereken duran toptan gol yedik" diye konuştu.



KARAMSAR OLUNMASIN

Ekibiyle engelleri aşacaklarına inandığını kaydeden Çalımbay, "Gereksiz işlerle uğraşmamız gerekiyordu. Yapıcı olmamız, takımıza destek vermemiz şart" dedi. "En küçük şeyde karamsarlığın olması takıma zarar verir" ifadesini kullanan tecrübeli hoca, "Tek düşüncemiz Trabzonspor'u ligin sonunda iyi yerlere getirmek. Yavaş yavaş sorunları çözmeye çalıştık. İyi yol aldık. Bu yol dümdüz olmayacak. Engeller de çıkacak. Ekibimle bunları aşacağımıza yürekten inanıyorum. Nasıl ilk devrede iyi skorlar aldıysak aynısını yapacağız" dedi.



BENiM TAKIMIM iYi YOLDA

Takımın kötü değil iyi yolda olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Trabzon'da en küçük şeyde büyük hüsran olmuş gibi büyütüle büyütüle gidiyor. Kupada Burak sakat olmasaydı belki de o maçı da çevirecektik. Ligdeki Konya ve F.Bahçe sınavları dışarıdan bakıldığı gibi kolay değildi. Konya can derdinde, F.Bahçe derbisi de ortada. İki maçta da ölü toplardan puan kaybettik. Benim takımım ne ezildi, ne hayal kırıklığı yaşadık. Kötü yolda değil, iyi yoldayız. Hayal kırıklığı demek ağır oluyor. Kalan 15 karşılaşmayı çok iyi bitireceğimize inanıyorum."



2 ve 5 DAKiKADA GiTTi

En çok üzüldükleri durumun duran toplardan yedikleri goller olduğunu kaydeden Çalımbay, "Karabük maçında yine duran toptan gol yedik. F.Bahçe derbisinde de. Çalışmıyor olsak, arkadaşlarımızın görevlerini söylemesek 'hata yaptık' deriz ama göreve gelmeden önce Trabzonspor'un yediği gol sayısıyla şu andaki yediği gol arasında uçurum var. Gol yemeyeceğimiz diye bir şey yok ama böyle goller yiyince üzülüyoruz. 5 dakika içinde F.Bahçe, 2 dakika içerisinde de Konya maçı gitti. Konya'daki şanssızlık ama F.Bahçe'deki golde hatamız vardı" ifadesini kullandı.



Her şeyi yapacağız

Ligde kalan 15 maçı en iyi şekilde bitirmek için mevcut kadrodan yaralanma noktasında her şeyi deneyeceklerini anlatan Çalımbay, "Rodallega ve Burak ya da N'Doye ikisini de aynı anda kullanmak istiyorum. Bizim kalan 15 maçımızı iyi bitirmemiz gerekiyor. Onun için her şeyi deneyeceğiz ve elimizdeki kadrodan yararlanmak için her şeyi yapacağız" dedi.



Novak sakat değil

YENİ transfer Novak'ın sakatlığının bulunmadığını kaydeden Çalımbay, "Novak buraya sakat gelmedi. Sadece elimizde sol bek olmadığı için, Kamil Ahmet'i de görmediğimiz için Konya'da ona şans verdik. Ayağında gerilme var, üzerine giderse kopacak. O yüzden F.Bahçe derbisinde onu düşünmedik. İnşallah Göztepe maçına yetişir" açıklamasını yaptı.



BiRÇOK OYUNCU PEŞiNDE KOŞTUK

Transferde şartlardan dolayı istedikleri oyuncuyu alamadıklarını ifade eden Çalımbay, "Burak'ın yanına gol özelliği olan, süratli oyuncu almak istedik. En büyük eksiklerimizden biri buydu. Bunu da istediğimiz gibi bulamadığımızdan transfer yapmadık. Burak'a, Rodallega'ya, N'Doye'a yardımcı olmamız gerekiyor. Onların dışında kanat ve orta saha oyuncularımızın da gole oynaması gerekiyor. Transferdeki düşüncemiz oydu; gerçekleşmedi. Birçok oyuncu peşinde koştuk ama şartlardan dolayı olmadı. Hayal kırıklığı, hüsran gibi durumlara kimse girmesin. Daha 15 maçımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.



LiG FENA KARIŞACAK

Ligin ikinci devresinin çok zor geçeceğini vurgulayan Çalımbay, "Şu ana kadar çizdiğimiz istikrar gayet iyi. İnişli çıkışlı grafiklerimiz olacak. Birkaç hafta sonra lig daha da karışacak. Hem aşağısı hem yukarısı. İnanılmaz transfer yapan takımlar oldu. İkinci yarı belki de son yılların en zor liginden biri olacak" ifadelerini kullandı. Ayrılan Volkan ve Bongonda ile ilgili de Çalımbay şunları söyledi: "Bizim aradığımız oyuncular ile Bongonda ve Volkan'ın özellikleri farklı. Bongonda'nın 'şans bulamadım' demesi kendine bağlı. Castillo kendini verse benim gördüğüm en iyi açıklardan biri. Onu kazanmak istiyoruz."



TRABZONSPOR'A ÇİFTE CEZA GELDİ

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a ceza kesti. Kurul dün yaptığı toplantı sonrası Trabzonspor- F.Bahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL ve merdiven boşluklarının dolması nedeniyle 15 bin TL ceza verdi. Ayrıca kötü tezahürat nedeniyle kuzey kale arkaları J, I, D bloka giriş yapan seyircilerin passoligleri bir maçlığına bloke edildi. Bu taraftarlar Göztepe maçına giremeyecekler.