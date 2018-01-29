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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Selfie’nin merkezi

    Selfie’nin merkezi
    BORDO-mavili ekibin taraftarları 95 bin TL para toplayarak yaptırdıkları şike anıtını dün açtı. Anıt, karşılaşma öncesi Kompleksi'nde tanıtıldı. Trabzonspor taraftarları güney tribünün girişine yerleştirilen anıta büyük ilgi vardı. Taraftarlar selfie çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Geçtiğimiz haftalarda şike anıtıyla ilgili basın toplantısı düzenlenmişti.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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