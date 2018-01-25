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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Novak’a ‘kök’lü çözüm

    Novak’a ‘kök’lü çözüm

    Burak’ın derbiye yetişeceğini söyleyen , “Novak’ın adalesinde sorun var. Sağlık ekibi tedavisiyle maçına hazır hale getirmek için çaba sarf ediyor” dedi

    Fenerbahçe maçı öncesi gözler sakatlarda... Teknik direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Castillo, 1 ay görev alamayacak. Burak 2 gündür antrenmanlara katılamıyor. Tedavi oluyor ve ona göre idman yapıyor. Kronik bir sakatlığı yok. Büyük ihtimalle oynayacak" derken, için, "Hazır hissettiğini söyleyince maçında görev verdik. Maalesef adalesinde problem oldu. Sağlık ekibi yoğun bir şekilde tedavisini yapıyor. Derbiye kadar hazır hale getirmeye çalışıyor" dedi. Sol arka adalesinde çekme olan Filip Novak'a bugün PRP () uygulanacağı bildirildi.

    'HAZIR OL' TALİMATI
    NOVAK iyileşmezse, Mustafa sakat, Hubocan da cezalı olduğu için sol bekte Kamil Ahmet forma giyecek. Çalımbay, Kamil'e 'hazır ol' emri verdi.

    SARI YUSUF
    YUSUF Yazıcı, idmanda yeni imajıyla dikkat çekti. Genç oyuncunun saçlarını sarıya boyattığı görüldü.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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