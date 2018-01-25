Novak’a ‘kök’lü çözüm
Burak’ın derbiye yetişeceğini söyleyen Rıza Çalımbay, “Novak’ın adalesinde sorun var. Sağlık ekibi kök hücre tedavisiyle Fenerbahçe maçına hazır hale getirmek için çaba sarf ediyor” dedi
Fenerbahçe maçı öncesi gözler sakatlarda... Teknik direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Castillo, 1 ay görev alamayacak. Burak 2 gündür antrenmanlara katılamıyor. Tedavi oluyor ve ona göre idman yapıyor. Kronik bir sakatlığı yok. Büyük ihtimalle oynayacak" derken, Filip Novak için, "Hazır hissettiğini söyleyince Konya maçında görev verdik. Maalesef adalesinde problem oldu. Sağlık ekibi yoğun bir şekilde tedavisini yapıyor. Derbiye kadar hazır hale getirmeye çalışıyor" dedi. Sol arka adalesinde çekme olan Filip Novak'a bugün PRP (kök hücre) uygulanacağı bildirildi.
'HAZIR OL' TALİMATI
NOVAK iyileşmezse, Mustafa sakat, Hubocan da cezalı olduğu için sol bekte Kamil Ahmet forma giyecek. Çalımbay, Kamil'e 'hazır ol' emri verdi.
SARI YUSUF
YUSUF Yazıcı, idmanda yeni imajıyla dikkat çekti. Genç oyuncunun saçlarını sarıya boyattığı görüldü.
'HAZIR OL' TALİMATI
NOVAK iyileşmezse, Mustafa sakat, Hubocan da cezalı olduğu için sol bekte Kamil Ahmet forma giyecek. Çalımbay, Kamil'e 'hazır ol' emri verdi.
SARI YUSUF
YUSUF Yazıcı, idmanda yeni imajıyla dikkat çekti. Genç oyuncunun saçlarını sarıya boyattığı görüldü.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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