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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Kombine devri için çalışma

    Kombine devri için çalışma
    BİLETLER tükenmesine rağmen maçı için taleplerin sürmesi üzerine yönetim kombine devriyle ilgili çalışma başlattı. Derbiye gitmeyecek olan taraftarlar, kombine kart ve biletlerini kulübe devredebilecek. Yeniden satışa çıkarılacak bu koltuklardan elde edilecek gelir kulübe kalacak.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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