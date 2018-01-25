Kombine devri için çalışma
BİLETLER tükenmesine rağmen Fenerbahçe maçı için taleplerin sürmesi üzerine yönetim kombine devriyle ilgili çalışma başlattı. Derbiye gitmeyecek olan taraftarlar, kombine kart ve biletlerini kulübe devredebilecek. Yeniden satışa çıkarılacak bu koltuklardan elde edilecek gelir kulübe kalacak.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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