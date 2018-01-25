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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Güvenlik toplantısı

    Güvenlik toplantısı
    Derbi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. 'daki zirvede maç öncesi ve sırasında uygulanacak güvenlik tedbirleri kararlaştırılıp, kamuoyuyla paylaşılacak. Bordo-mavili yönetim, olay çıkmaması için tüm hazırlıkları yapıyor. Taraftarlara sağduyu çağrısında bulunuldu. Sadece takımlarını desteklemeleri istendi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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