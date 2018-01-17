Transfer bitti! Yarın geliyor...
Emmanuel Mas'ı Boca Juniors'a sattıktan sonra sol bek arayışlarına başlayan Trabzonspor, Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Çek sol bekin yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor Çek milli oyuncu Filip Novak ile her konuda anlaşmaya vardı. Bir süredir devam eden transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un oyuncu ile yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun Perşembe günü Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:11
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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