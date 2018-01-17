Transfer bitti! Yarın geliyor...

Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor Çek milli oyuncu Filip Novak ile her konuda anlaşmaya vardı. Bir süredir devam eden transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un oyuncu ile yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun Perşembe günü Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.