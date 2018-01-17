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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    bitti! Yarın geliyor...

    Transfer bitti! Yarın geliyor...

    Emmanuel Mas'ı Boca Juniors'a sattıktan sonra sol bek arayışlarına başlayan , Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Çek sol bekin yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

    Sol bek arayışlarına devam eden Çek milli oyuncu Filip Novak ile her konuda anlaşmaya vardı. Bir süredir devam eden görüşmelerinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un oyuncu ile yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun Perşembe günü Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:11
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