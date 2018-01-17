En az bir ay yok! Trabzon'da sakatlık depremi
Trabzonspor'da Mustafa Akbaş'ın en az bir ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda eden Trabzonspor'da müsabakanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mustafa Akbaş'ın yapılan sağlık kontrollerin ardından en az bir ay sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
CEVAP HAKKI İYİ FUTBOL İYİ VE GÜÇLÜ OYUNCULAR İLE OLUR.BURAK,ONAZİ MAS NDYOE OLMADIĞINDA TAKIM KALİTESİ NASIL DÜŞTÜĞÜ İLK YARIDA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
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Kupa hüsranı
Toplam 10
Yorum
of TS zaten iyi oynamıyordu GS maçını kazandı o da Tudor yüzündendi şanslıydılar, Rıza hoca ile bir çıkış oldu ama genel anlamda iyi değil.
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
acg Abdurrahmanı da solbek oynatsa o da cengaverlere katılacak.Başkan ve yönetim milyon olayan euroları ile bankaları zengin etmeye devam edecek
En az bir ay yok! Trabzon'da sakatlık depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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