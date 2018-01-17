En az bir ay yok! Trabzon'da sakatlık depremi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda eden Trabzonspor'da müsabakanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mustafa Akbaş'ın yapılan sağlık kontrollerin ardından en az bir ay sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.