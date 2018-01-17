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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    En az bir ay yok! Trabzon'da sakatlık depremi

    En az bir ay yok! Trabzon'da sakatlık depremi

    'da 'ın en az bir ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

    Son 16 Turu rövanş mücadelesinde ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda eden 'da müsabakanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 'ın yapılan sağlık kontrollerin ardından en az bir ay sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:08
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