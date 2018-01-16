Trabzonspor'da şok sakatlık!
Mas'ın ayrılmasından sonra sol bek sıkıntısı çeken Trabzonspor'da, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Mustafa Akbaş oyuna devam edemedi. Akbaş'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu.
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