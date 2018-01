Remy ve Novak gündemde

Trabzonspor’un hocası Çalımbay, Remy ve Novak ile görüştüklerini belirterek “Kesinlikle transfer yapacağız. Bu iki oyuncu olmazsa alternatifleri de var” dedi. Tecrübeli hoca, Konyaspor maçının zor geçeceğini de vurguladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Antalya'daki kampının iyi geçtiğini ve eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını belirten Çalımbay, "Sadece Burak Yılmaz'ın sakatlık şanssızlığını yaşadık. Transfer yapmayı umuyorduk. Kampa transferleri yapıp yetiştirmeyi çok istiyorduk ama maalesef onu başaramadık" dedi. Sezonun ikinci yarısının zorlu olacağına dikkat çeken Çalımbay, şöyle devam etti: "Bütün takımlar takviye yapıyor. Bizim de yapmamız gerekiyor. Kulübümüzde maddi açıdan sıkıntı varsa transfere karşıyız. Mevcut arkadaşların kafası rahat olması gerekiyor. Mas'ın yerine bir sol bek kesin alacağız. Bongonda ve Volkan yok. İkisinin yerine de bir oyuncu almak istiyoruz."



ANTERNATİFLERi VAR

Çalımbay , transferde Novak ve Remy isimlerinin sorulması üzerine her iki oyuncunun gündemlerinde yer aldığını ancak alternatiflerinin de bulunduğunu ifade ederek, "Biz geldikten sonra oyuncu aradık. Hepsinin alternatif var. Neticede maddiyata geliyor. Her türlü bize uyacak futbolcu almamız gerekiyor. Remy ve Novak'tan sonra altında bir sürü isim var. Bakalım ikisi de olmazsa öbürlerine bakacağız. Çok kaliteli oyuncular bulduk ama bazılarını alma şansımız yok. Eğer kendi takımında forma giyen oyuncuları alıyorsan çok büyük para vermek gerekiyor. Zor ama dediğimiz gibi yüzde yüz iki oyuncu almamız gerekiyor" ifadesini kullandı.



BÜTÜN RİSKLERi ALACAĞIZ

Konyaspor maçında taraftara çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle dedi: "Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. 1-0'lık skoru telafi edecek güçteyiz. Taraftarlarımızla bunu başarmamız gerekiyor. Kolay olmayacak. Bizi 120 dakikada bekliyor olabilir. Her şeye hazırız. Tek düşüncemiz bu maçı en iyi şekilde bitirmek. F.Bahçe derbisi kadar kadar önemli. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Kazanmak için her türlü riske gireceğiz" açıklamasını yaptı.