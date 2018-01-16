Remy ve Novak gündemde
Trabzonspor’un hocası Çalımbay, Remy ve Novak ile görüştüklerini belirterek “Kesinlikle transfer yapacağız. Bu iki oyuncu olmazsa alternatifleri de var” dedi. Tecrübeli hoca, Konyaspor maçının zor geçeceğini de vurguladı
ANTERNATİFLERi VAR
Çalımbay , transferde Novak ve Remy isimlerinin sorulması üzerine her iki oyuncunun gündemlerinde yer aldığını ancak alternatiflerinin de bulunduğunu ifade ederek, "Biz geldikten sonra oyuncu aradık. Hepsinin alternatif var. Neticede maddiyata geliyor. Her türlü bize uyacak futbolcu almamız gerekiyor. Remy ve Novak'tan sonra altında bir sürü isim var. Bakalım ikisi de olmazsa öbürlerine bakacağız. Çok kaliteli oyuncular bulduk ama bazılarını alma şansımız yok. Eğer kendi takımında forma giyen oyuncuları alıyorsan çok büyük para vermek gerekiyor. Zor ama dediğimiz gibi yüzde yüz iki oyuncu almamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
BÜTÜN RİSKLERi ALACAĞIZ
Konyaspor maçında taraftara çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle dedi: "Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. 1-0'lık skoru telafi edecek güçteyiz. Taraftarlarımızla bunu başarmamız gerekiyor. Kolay olmayacak. Bizi 120 dakikada bekliyor olabilir. Her şeye hazırız. Tek düşüncemiz bu maçı en iyi şekilde bitirmek. F.Bahçe derbisi kadar kadar önemli. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Kazanmak için her türlü riske gireceğiz" açıklamasını yaptı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:03
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