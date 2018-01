Novak'ı bekliyoruz

ekipte Antalya kampının sonunda teknik direktördeğerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaştı. Çalımbay "Çek sol bekiçin Midtjylland ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi yaptık. Olumlu yönde sonlanması için uğraşıyoruz" dedi. Çalımbay, Antalyaspor 'dan'u istedik, kulüpleri şu aşamada veremeyeceklerini söylediler. Bir dekonusu var bizden giden. Onu biz göndermedik. Her maç ve antrenmandan sonra '' diyordu. Mecruberen gönderdik. Son konuşmamızda 'Eğer beni göndermezseniz, ailem orada ben burada. Size bir katkım olmaz' dedi. Biz de onay verdik" ifadelerini kullandı.'un kupalar için her şeye sahip olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Taraftar, şehir ve lobi olarak güçlüyüz. Tek ihtiyaç biraz zaman, biraz da sabır. Bir de doğru transfer. Bir mevkiide 6 tane oyuncu var.her zaman şampiyonluğa oynar. Doğru planlama ile bu imkansız değil." diye konuştu."TEK forvet oynuyoruz. Burak Yılmaz'ın yüksek performansı nedeniyle Rodallega'ya fazla şans veremedim. Şanssızlığı Burak, tek forvet olarak Burak'ı tercih ediyoruz. Ancak her zaman Rodallega'yı da hazır tutmamız gerekiyor. Çok kaliteli bir futbolcu. O da oynamayınca üzülüyor doğal olarak""Geçen Sezon Milan'da fazla şans bulamadı.'a da hazırlık dönemi yapmadan, hazırlık maçı yapmadan gelmiş. Geliş gelmez başlamış, 2 maç oynamış sonra istemediği bir durum oluşmuş.'ya söyledim 'Ben olsam seni oynatmazdım' dedim. En az 15 gün idman yemesi lazımdı sonra durumuna bakardık"Yönetim bana 2 yıllık teklif yaptı ben 1 yıllık olmasını istedim.Şu anda ilk önce kupadaki rövanş maçımızı düşünüyoruz.Malatya maçından önce vaktimiz yoktu. O yenilgiye çok üzüldüm.Sezonun ikinci yarısında da galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor.Saha dışı ve içindeki sorunları biraz olsa aştık. Ancak hala sıkıntılarımız var.İkinci yarıdaki ilk 4 maç yol haritamızı belirleyecek. Bunları kazanmalıyız.