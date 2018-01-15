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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Novak'ı bekliyoruz

    Novak'ı bekliyoruz

    ’un hocası transferlerle ilgili bilgi verdi. Çalımbay, “Novak için teklifimizi yaptık, sonucunu bekliyoruz. Sakıb ve Maicon’u ise Antalya şu an vermiyor” dedi

    Bordo-mavili ekipte Antalya kampının sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaştı. Çalımbay "Çek sol bek Filip Novak için Midtjylland ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi yaptık. Olumlu yönde sonlanması için uğraşıyoruz" dedi. Çalımbay, 'dan Sakıb Aytaç ile Maicon'u istedik, kulüpleri şu aşamada veremeyeceklerini söylediler. Bir de Mas konusu var bizden giden. Onu biz göndermedik. Her maç ve antrenmandan sonra 'Ben gitmek istiyorum' diyordu. Mecruberen gönderdik. Son konuşmamızda 'Eğer beni göndermezseniz, ailem orada ben burada. Size bir katkım olmaz' dedi. Biz de onay verdik" ifadelerini kullandı.

    'HEDEF ŞAMPİYON LUK'
    , Trabzonspor'un kupalar için her şeye sahip olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Taraftar, şehir ve lobi olarak güçlüyüz. Tek ihtiyaç biraz zaman, biraz da sabır. Bir de doğru transfer. Bir mevkiide 6 tane oyuncu var. Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar. Doğru planlama ile bu imkansız değil." diye konuştu.

    Rodallega'nın şanssızlığı Burak
    "TEK forvet oynuyoruz. Burak Yılmaz'ın yüksek performansı nedeniyle Rodallega'ya fazla şans veremedim. Şanssızlığı Burak, tek forvet olarak Burak'ı tercih ediyoruz. Ancak her zaman Rodallega'yı da hazır tutmamız gerekiyor. Çok kaliteli bir futbolcu. O da oynamayınca üzülüyor doğal olarak"

    Sosa'yı oynatmazdım
    "Geçen Sezon Milan'da fazla şans bulamadı. Trabzonspor'a da hazırlık dönemi yapmadan, hazırlık maçı yapmadan gelmiş. Geliş gelmez başlamış, 2 maç oynamış sonra istemediği bir durum oluşmuş. Jose Sosa'ya söyledim 'Ben olsam seni oynatmazdım' dedim. En az 15 gün idman yemesi lazımdı sonra durumuna bakardık"

    ÇALIMBAY'DAN İNCİLER...
    Yönetim bana 2 yıllık teklif yaptı ben 1 yıllık olmasını istedim.
    Şu anda ilk önce kupadaki rövanş maçımızı düşünüyoruz.
    Malatya maçından önce vaktimiz yoktu. O yenilgiye çok üzüldüm.
    Sezonun ikinci yarısında da galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor.
    Saha dışı ve içindeki sorunları biraz olsa aştık. Ancak hala sıkıntılarımız var.
    İkinci yarıdaki ilk 4 maç yol haritamızı belirleyecek. Bunları kazanmalıyız.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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