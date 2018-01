Çalımbay'dan Burak açıklaması!

CASTİLLO

KONYASPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya Belek'te tamamlanan 15 günlük devre arası kampının ardından Trabzon'da basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, kampın çok iyi geçtiğini belirterek, "Sadece Burak'ın sakatlığı şanssızlıktı. Transfer yapmayı umuyorduk, kampa yetiştirmeyi çok istiyorduk. Maalesef onu başaramadık. Ancak genç arkadaşlarımız bizimle beraber oldu. Hüseyin bizimle, Furkan'ı 1461'e verdik. Orada eksikliklerimizi gidermeye çalıştık. Oynadığımız maçları, yediğimiz golleri seyrettirdik arkadaşlarımıza ve tek tek hatalarımızı konuştuk. Güzel bir ortam oldu, ikinci yarıya iyi bir şekilde başlamamız gerekiyor. Gidenler var, gelen arkadaş maalesef yok. Tekrar söyleyeyim; maalesef anlamayanlar da oluyor. Eğer mevcut oyuncularımızın maddi açıdan bir sıkıntıları olursa, sol bek hariç diyorum, biz transfer yapmak istemiyoruz. Bizim transfere ihtiyacımız var ve yapmamız da gerekiyor. Ligin ikinci yarısı kolay geçmeyecek. Bütün takımlar takviye yapıyor, bizim de yapmamız gerekiyor. Ancak bizim sol bek oyuncuyu mutlaka almamız gerekiyor. Ne anlaştığımız var ne de bize ulaşan bir şey yok. Başkanımız çalışıyor, en kısa sürede burada olmalarını umacağız" diye konuştu.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, elde ettikleri başarıda en büyük payın taraftarların olduğunu belirterek, "Geldiğimizden beri geçen süre içinde takım olarak çok güzel şeyler yaptık. Ve iyi de bir başarı yakaladık. Bu başarıdaki en büyük pay sahiplerinden bir tanesi taraftarımız. Bizi sonuna kadar desteklediler. Oynadığımız çok iyi maçlar vardı. Bunların dönüşlerinde galibiyetlerdeki en büyük gücümüz taraftarımız. Taraftar her zaman Trabzonspor'un birinci adamıdır. Onun için onlara kupa maçında çok ihtiyacımız var. Konya maçı camia için çok önemli. Elimizdeki en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. İlk maçta daha değişik bir şekilde çıktık. Bazı arkadaşlarımıza izin verdik, bazı arkadaşlarımız yorgun ve ufak sakatlıkları vardı. Tek düşüncemiz bu maçı iyi bir şekilde bitirmek. Bunu maçtan sonra da söyledim. Biz o 1-0'lık skoru telafi edecek bir takımız. Bunu başaracak güçteyiz. Hem ligde hem kupada gitmek istiyoruz. Ancak çok zorlanacağımız bir maç olacak. Belki sonlara doğru belki uzatmaya gidecek bir maç olacak. Biz onun için her şeye hazırız. Bizler için de bu maç çok önemli. Taraftarlarımızı mutlaka bu maçta görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Çalımbay, takımda sorunlu oyuncu olmaması gerektiğini ifade ederek, "Ama biz ligde çok iyi bir şekilde devam edersek zaten kadromuz azaldı daha çok şans bulacak arkadaşlarımız. Şu anda kadromuz azaldığı için diğer arkadaşlarımızın çalışmalarında daha çok verimli olması gerekiyor kadroya girebilmek için. Epey yol kat ettik, daha iyi olacağını düşünüyorum. İki kulvarda da gidersek hepsine ihtiyacımız olacak. Bizim amacımız Castillo'yu kazanmak çünkü o çok çok iyi bir oyuncu. Bunun çok çok üstüne çıkması gerekiyor. Son hazırlık maçında sırf o arkadaşlarımız daha iyi duruma gelsin diye oynadık. İnşallah Castillo da daha iyi duruma gelecektir" açıklamasını yaptı.Rıza Çalımbay, takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz 'a gelen transfer teklifleriyle ilgili olarak ise, "Burak toplantıyı yapmadan önce kendisiyle konuştuk. Cenk Tosun transfer oldu. Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta çok güzel golleri vardı. Büyük bir teklifle gitti. Türkiye'ye baktığınızda en büyük golcülerden bir tanesi Burak Yılmaz. Maç eksiğine rağmen çok gol attı, çok güzel bir grafik çiziyor ve iyi bir istikrar yakaladı. Transfer teklifinin gelmesi kadar doğal bir şey yok. Ancak gitmesi gibi bir durum yok. Gitmesi mümkün değil. Tekliflerin gelmesi gayet doğal" değerlendirmesinde bulundu.Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki Atiker Konyaspor maçında Burak Yılmaz'ın oynamayacağını açıklayarak, "Burak büyük bir ihtimalle bu maçta oynayamaz ama lig maçına yetiştirmeye çalışacağız. Yüzde yüz Fenerbahçe maçında hazır hale gelmesi için en küçücük bir ağrısı varsa da risk etmeyeceğiz. Okay yüzde 90 oynayacak. Ayağına sadece darbe geldi. Onda da küçük de olsa problem varsa riske etmeyeceğiz" dedi.Trabzon'da yaşanan uçak kazasının geçmişte Trabzonspor maçına gelirken yaşadıkları kazayı hatırlattığını belirten Çalımbay, "Uçak kazası için geçmiş olsun. Biz uçağı görünce olayın daha büyük olduğunu gördük. Pilot arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Üzücü bir olay ama Allah yardım etti. Biz de buraya Beşiktaş'la maça geldiğimizde o zaman pist çok kısaydı. Kış şartlarında inmek zor oluyor. Biz de pisten çıkmıştık ve aynı şekilde tekerler çamura saplanmıştı. Hakikaten o gün bize de Allah yardım etmişti" şeklinde konuştu.Çalımbay, transfer döneminin kendileri açasından zor geçtiğini dile getirerek, "Biz buraya geldikten iki hafta sonra devamlı bir arayıştaydık. Elimizde alternatif var. Bu dönüp dolaşıp maddiyata geliyor. Bize her türlü uyacak oyuncuyu almamız gerekiyor. Hem ucuz hem kaliteli olmalı. Novak ve Remy başka farklı isimler de var. Bakalım ikisi de olmazsa öbürlerine bakacağız. Biz çok çok kaliteli oyuncular bulduk ve yönetime sunduk bu isimleri. Eğer kendi takımında oynayan bir oyuncuyu alıyorsan büyük para vermelisin. Transfer dönemi bizim açımızdan da zor geçiyor" diye konuştu.