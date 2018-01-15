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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Trabzon'un yıldızına dev teklif! ...

    Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...

    ekiplerinden 'dan 'da beklentileri karşılayamayan için teklif geldi.

    'de ikinci yarı şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen 'da beklentileri karşılayamayan 'ya teklif yağıyor.

    Habertürk'ün haberine göre; Avrupa'dan birçok ekibin dikkatini çekmeyi başaran Kolombiyalı yıldız için 'nın 'dan 6 milyon euro'luk teklif geldi.

    Teknik direktör , menfaatler doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin verilebileceğini yönetime iletirken, İspanyollar'ın teklifinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

    Bordo-mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, karar vermek için zaman istediği öğrenildi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:35
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