Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...
La Liga ekiplerinden Valencia'dan Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo için teklif geldi.
Süper Lig'de ikinci yarı şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo'ya teklif yağıyor.
Habertürk'ün haberine göre; Avrupa'dan birçok ekibin dikkatini çekmeyi başaran Kolombiyalı yıldız için İspanya'nın Valencia'dan 6 milyon euro'luk teklif geldi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, menfaatler doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin verilebileceğini yönetime iletirken, İspanyollar'ın teklifinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
Bordo-mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, karar vermek için zaman istediği öğrenildi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:35
-
Negredo için 7 milyon
Toplam 8
Yorum
Kartal Erciyes Hemen verin pek iseyarigacagi benzemiyor
-
Arda Turan imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
ömer fatih terim için Galatasaraya gelmeyen arda stadının ismi fatih terim olan klüpte ve fatih terim stadında sözleşme imzalıyor.
-
Yine yeniden Gignac
Toplam 4
Yorum
Toko Ekambi yi incelemk lazim ilk etapta su yarim dönemi gecirecek golcüye ihtiyac var ama öyle bir dönem ki hem CL hem de lig sampiyonlugu mücadelemiz var.bu adam saglam
Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.