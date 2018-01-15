Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...

Süper Lig'de ikinci yarı şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo'ya teklif yağıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Avrupa'dan birçok ekibin dikkatini çekmeyi başaran Kolombiyalı yıldız için İspanya'nın Valencia'dan 6 milyon euro'luk teklif geldi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, menfaatler doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin verilebileceğini yönetime iletirken, İspanyollar'ın teklifinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Bordo-mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, karar vermek için zaman istediği öğrenildi.