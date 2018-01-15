Burak Yılmaz takımla çalıştı
Trabzonspor'da Antalya kampının 3. gününde sakatlanan Burak Yılmaz dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. 'Kral' lakaplı forvet çift kale maç sırasında ise yan sahada bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay da tecrübeli forvetinin son durumu hakkında sağlık heyetinden bilgi aldı. Konyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:09
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