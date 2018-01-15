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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    takımla çalıştı

    Burak Yılmaz takımla çalıştı
    Trabzonspor'da Antalya kampının 3. gününde sakatlanan dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. 'Kral' lakaplı forvet çift kale maç sırasında ise yan sahada bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay da tecrübeli forvetinin son durumu hakkında sağlık heyetinden bilgi aldı. Konyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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