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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Abiden sürpriz

    Abiden sürpriz
    Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'un deneyimli forveti Dame N'Doye, büyük bir sürpriz ile karşılaştı. 32 yaşındaki forvetin ağabeyi Kalou N'Doye, Antalya'ya gelerek kardeşi ile hasret giderdi. N'Doye ile ağabeyinin uzun uzun sarılmaları dikkat çekti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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