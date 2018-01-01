 Rakibimi ezberlerim – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Rakibimi ezberlerim

    Rakibimi ezberlerim
    'un parlayan yıldızı Abdülkadir Ömür, kulüp dergisinin 148'inci sayısının kapağında yer aldı. Eksiklerini gidermek için ekstra çalışmalar yaptığını belirten genç oyuncu, "Fiziki kapasitemin daha iyi olmasını isterdim. Ancak bu genetik bir durum" dedi. Maça çıkmadan önce rakibi izlediğini söyleyen Abdülkadir, "Özellikle de benim karşımda oynayacak olan rakibimi analiz ederim. Bu bana büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.

    Kardeş sofrası kuruldu
    Tatilde aile ve arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek stres atan bordo-mavili futbolcular, tatilde yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaştı. Özellikle genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun'un 'kardeş sofrası' yorumuyla yer sofrasında yemek yerken paylaştıkları fotoğraf büyük beğeni topladı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:50
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