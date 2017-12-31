 Derbide rekor – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Derbide rekor

    Derbide rekor

    Bordo-mavililer, 28 Ocak’ta Medical Park’ta Fenerbahçe ile oynanacak olan derbide tribünleri tamamen doldurmayı ve rekor kırmayı planlıyor

    Bursaspor maçında 35 bin taraftarın desteğini alarak evinde seyirci rekorunu kıran Trabzonspor'da taraftarlar, şimdiden Fenerbahçe derbisini beklemeye başladı. İkinci yarının ilk maçında Atiker Konyaspor deplasmanına gidecek olan Karadeniz ekibi, 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe derbisinde sahasını tamamen doldurmayı planlayan , bu karşılaşmadan hem 3 puan hem ciddi gelir bekliyor. Bu konuda yönetimin taraftarla bir araya gelerek tribünlerin dolmasını talep edeceği belirtildi.

    ADIM ATILACAK
    Yönetim ayrıca çeşitli organizasyon yaparak tribünlerin tamamen dolmasını sağlamayı planlıyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde yönetim kurulu üyelerinin bir toplantı yapılacağı ve gereken adımların atılacağı dile getirildi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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