Derbide rekor
Bordo-mavililer, 28 Ocak’ta Medical Park’ta Fenerbahçe ile oynanacak olan derbide tribünleri tamamen doldurmayı ve rekor kırmayı planlıyor
ADIM ATILACAK
Yönetim ayrıca çeşitli organizasyon yaparak tribünlerin tamamen dolmasını sağlamayı planlıyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde yönetim kurulu üyelerinin bir toplantı yapılacağı ve gereken adımların atılacağı dile getirildi.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Derbide rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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