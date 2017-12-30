 Volkan Şen Konya’ya – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Konya’ya

    Volkan Şen Konya’ya
    Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan artık geri sayıma geçmiş durumda. Bursaspor'un 27 yaşındaki sol beki Aziz Behich'in transferinde takasta verilmek istenen 30 yaşındaki sağ kanadı Konyaspor'un da istediği öne sürülüyor. Konyasporlu yetkililerin bordo-mavililerin kapısını çaldığı ve Volkan ile ilgili bilgiler aldığı belirtildi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:55
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