 Vefalı taraftar – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Vefalı taraftar

    Vefalı taraftar
    Trabzonsporlu taraftarlar, Konya'da takımlarını yalnız bırakmadı. Misafir tribünü dolduran bordo-mavililer, maçtan önce Rodallega ve Sosa başta tüm takımı tribüne çağırıp, moral verdi. seyircisi ise maça fazla ilgi göstermedi. Stadın büyük bölümü boş kaldı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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