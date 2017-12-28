 ''Trabzonspor bize emanet'' – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
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    '' bize emanet''

    ''Trabzonspor bize emanet''

    Kulüp Başkanı , göreve geldiklerinden beri boğuştukları sorunların ve yaşadıkları şansızlıkların ardı arkası kesilmediğini belirterek, “Tabiki bizlerde hata yaptık ama niyetimizden şüphe doğuracak hiçbir ihtimali izin vermedik ”dedi.

    Kulüp Başkanı , ne planladıkları gibi ne de çok değerli taraftarların hayal ettiği gibi bir başlangıç yapabildiklerini vurguladı. Usta, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yakaladıkları olumlu grafiğin yeni yılda devam etmesini temenni ettiklerini belirterek, "Her gerçek Trabzonsporlunun gönlünde Trabzonspor'a hizmet etmek yatar. Trabzonspor'un başarısını görmek, şampiyonluğunu yaşamak yatar. Her gerçek Trabzonsporlu, kulübün başarısına katkı sağlamak ister. Belki başkan, belki yönetici, kulüp çalışanı, belki de sade bir taraftar olarak. Bizlerde göreve gelmeden önce bu hayalleri kurduk. Trabzonspor'umuzu omuzlarımızda yükselteceğimiz, beraber büyük zaferler yaşayacağımız günleri hayal ettik. Ellinci yılın sinerjisini hissettik. Ancak göreve geldiğimizden beri boğuştuğumuz sorunların ardı arkası kesilmedi. Şansızlıklarımız bitmedi. Bazı noktalarda tabi ki bizlerde hatalar yaptık ama niyetimizden şüphe doğuracak hiç bir ihtimale izin vermedik" diye konuştu.

    Trabzonspor'un ana ve baba yadigarı olduğunu belirten Usta, "Trabzonspor bize emanet. Trabzonspor bizim ailemizin bir parçası. İnsanın ailesine karşı niyeti hiç sorgulanır mı ?. Aile içinde kavgalar, küskünlükler olur elbet. Anlaşmazlıklarda olur. Ama kol kırılır yen içinde kalır. Sizlere soruyorum. Sırf kardeşinizle tartıştınız diye tüm ailenize sırtınızı dönebilirmisiniz ?. Abinize kızdınız diye yuvayı terk edebilirimiziniz ?. Bu büyük camia büyük bir aile aynı zamanda" dedi.

    Planladıkları gibi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Usta, "Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeni bir ivme yakalamayı başardık. Trabzonspor gerçekten dilimizden düşürmediğimiz gibi bir sevda ise bu sevda asla ve asla terk edilemez. Bu renklerin bize yaşattığı mutlulukları hatırlayın. Kazandığımız başarılarda bu asil renklerin bizi nasıl sevince boğduğunu, mutluluktan ağlattığını hatırlayın "dedi.
    "Trabzonspor benim kulübüm ama sadece benim kulübüm değil" diyen Muharrem Usta, sözlerini şöyle tamamladı, " Trabzonspor sizin kulübünüz ama sadece sizin değil. Trabzonspor bu şehrin takımıdır ama sadece bu şehrin takımı değil tüm Türkiye'nin kulübüdür. Gelin bu asil renkleri omuzlarda yeniden yükseltelim. Değerli hocamız Rıza Çalımbay ile yakaladığımız olumlu grafiğin yeni yılda da devam etmesini temenni ediyorum "ifadelerini kullandı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:31
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