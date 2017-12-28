''Trabzonspor bize emanet''
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiklerinden beri boğuştukları sorunların ve yaşadıkları şansızlıkların ardı arkası kesilmediğini belirterek, “Tabiki bizlerde hata yaptık ama niyetimizden şüphe doğuracak hiçbir ihtimali izin vermedik ”dedi.
Trabzonspor'un ana ve baba yadigarı olduğunu belirten Usta, "Trabzonspor bize emanet. Trabzonspor bizim ailemizin bir parçası. İnsanın ailesine karşı niyeti hiç sorgulanır mı ?. Aile içinde kavgalar, küskünlükler olur elbet. Anlaşmazlıklarda olur. Ama kol kırılır yen içinde kalır. Sizlere soruyorum. Sırf kardeşinizle tartıştınız diye tüm ailenize sırtınızı dönebilirmisiniz ?. Abinize kızdınız diye yuvayı terk edebilirimiziniz ?. Bu büyük camia büyük bir aile aynı zamanda" dedi.
Planladıkları gibi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Usta, "Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeni bir ivme yakalamayı başardık. Trabzonspor gerçekten dilimizden düşürmediğimiz gibi bir sevda ise bu sevda asla ve asla terk edilemez. Bu renklerin bize yaşattığı mutlulukları hatırlayın. Kazandığımız başarılarda bu asil renklerin bizi nasıl sevince boğduğunu, mutluluktan ağlattığını hatırlayın "dedi.
"Trabzonspor benim kulübüm ama sadece benim kulübüm değil" diyen Muharrem Usta, sözlerini şöyle tamamladı, " Trabzonspor sizin kulübünüz ama sadece sizin değil. Trabzonspor bu şehrin takımıdır ama sadece bu şehrin takımı değil tüm Türkiye'nin kulübüdür. Gelin bu asil renkleri omuzlarda yeniden yükseltelim. Değerli hocamız Rıza Çalımbay ile yakaladığımız olumlu grafiğin yeni yılda da devam etmesini temenni ediyorum "ifadelerini kullandı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:31
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Oğuzhan Güner'e emanet
Toplam 2
Yorum
hattrick Oğuzhan'a çare bulamazsınız kişiliği uygun değil bırakın nereye gidiyorsa gitsin , isteyeni olacak mı bakalım ?
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Ben Arfa'ya sponsor formülü
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Ben Arfa iki yıldır futbol oynamıyor ve artık 30'unu geçti. Elif Elmas ya da Oğuz Kağan'a şans verin daha iyi.
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 14
Yorum
demirsporlu çocuk gerçekten kendini geliştirdi. bence türkiyemizin en sağlam santraforu. hayırlı uğurlu olsun memlekete. tebrikler fiko başkan
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