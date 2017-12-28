 2-3 transfer şart – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    2-3 şart

    2-3 <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> şart
    konusunda ise şöyle konuştu: "Kulübün maddi açıdan bir sıkıntısı yoksa yapacağız. 2-3 takviye şart. Bugün de bunu gördük. Sadece Rodallega'dan gol bekliyoruz. Burak veya Rodallega olmazsa gol olmuyor. O nedenle forvet değil ama gol atabilen arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu kanatlar da olabilir."
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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