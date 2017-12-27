 Volkan çok kızdırdı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Volkan çok kızdırdı

    Volkan çok kızdırdı
    Sezon başında bedelsiz alınan Volkan Şen, önceki gün akşam antrenmanına katılmadı. Son dakikada belinde ağrı olduğu gerekçesiyle idmana çıkmayan Volkan'ın bu hareketine Rıza Çalımbay'ın oldukça kızdığı ve doktorlardan konu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Çalımbay, Volkan'ı bugün kadroya almadı.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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