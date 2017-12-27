Volkan çok kızdırdı

Sezon başında bedelsiz alınan Volkan Şen, önceki gün akşam antrenmanına katılmadı. Son dakikada belinde ağrı olduğu gerekçesiyle idmana çıkmayan Volkan'ın bu hareketine Rıza Çalımbay'ın oldukça kızdığı ve doktorlardan konu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Çalımbay, Volkan'ı bugün kadroya almadı.