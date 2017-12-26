Trabzonspor'un Slovakları inşaat işine girdi
Trabzonspor'un Slovak oyuncuları Durica, Kucka ve Hubocan Trabzon'da inşaat işine soyundu. Antrenman sonrası kürekleri eline alan oyuncular, traktörün kasasına kum doldurdu. Direksiyona ise Durica geçti.
Neşeli halleri gözlenen futbolculardan Durica ise direksiyona geçti.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:57
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Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
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