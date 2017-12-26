 Trabzonspor'un Slovakları inşaat işine girdi – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Trabzonspor'un Slovakları inşaat işine girdi

    Trabzonspor'un Slovakları inşaat işine girdi

    Trabzonspor'un Slovak oyuncuları , ve Trabzon'da inşaat işine soyundu. Antrenman sonrası kürekleri eline alan oyuncular, traktörün kasasına kum doldurdu. Direksiyona ise Durica geçti.

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. İdman sonrasında ise renkli görüntüler yaşandı. Bordo-mavili takımın Slovak oyuncuları , ve , antrenman sahasının dışında yer alan inşaat alanının önündeki kumu traktöre yükleyerek çalışanlara yardımcı oldular.




    Neşeli halleri gözlenen futbolculardan Durica ise direksiyona geçti.


    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:57
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