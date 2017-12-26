Karadeniz ekibinin 31 yaşındaki Slovak stoperi Hubocan son maçlardaki etkili performansı ile göz dolduruyor. Şu ana kadar 8'i lig, 2'si kupa olmak üzere 10 maçta forma giyen tecrübeli savunmacının neşesi de yerine geldi. Hubocan'ın dün idman çıkışında son günlerin moda şarkısı, "Vay delikanlı gönlüm vay" şarkısını söylemesi dikkat çekti.