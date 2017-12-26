 Vay delikanlı gönlüm vay – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    26 Aralık 2017, Salı
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    Vay delikanlı gönlüm vay

    Vay delikanlı gönlüm vay
    Karadeniz ekibinin 31 yaşındaki Slovak stoperi Hubocan son maçlardaki etkili performansı ile göz dolduruyor. Şu ana kadar 8'i lig, 2'si kupa olmak üzere 10 maçta forma giyen tecrübeli savunmacının neşesi de yerine geldi. Hubocan'ın dün idman çıkışında son günlerin moda şarkısı, "Vay delikanlı gönlüm vay" şarkısını söylemesi dikkat çekti.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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