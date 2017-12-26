Mısır’da izlenen oyuncu Mohsen

Trabzonspor'un bir süredir Mısır Ligi'nde takip ettiği oyuncu da belli oldu. Bordo-mavililerin Enppi Club takımında forma giyen forvet Salah Mohsen'i izlediği ve oyuncu hakkında olumlu referanslar verildiği ifade edildi. Enppi Club'da 33 maça çıkan ve 10 gol atıp 4 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki oyuncunun transferinin devre arasında değil de sezon sonunda gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi olan genç futbolcu gelecek vadediyor.