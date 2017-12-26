 Mısır’da izlenen oyuncu Mohsen – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Mısır’da izlenen oyuncu Mohsen

    Mısır’da izlenen oyuncu Mohsen
    Trabzonspor'un bir süredir Mısır Ligi'nde takip ettiği oyuncu da belli oldu. Bordo-mavililerin Enppi Club takımında forma giyen forvet Salah Mohsen'i izlediği ve oyuncu hakkında olumlu referanslar verildiği ifade edildi. Enppi Club'da 33 maça çıkan ve 10 gol atıp 4 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki oyuncunun transferinin devre arasında değil de sezon sonunda gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi olan genç futbolcu gelecek vadediyor.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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