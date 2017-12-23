Neşeli günler

, Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer,yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 1.5 saat süren çalışma gerçekleştirdi. İzinliile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışanidmana katılmadı.Futbolcular, pas organizasyonlarının ardından tam sahada taktik çalıştı.'ın da oynadığı yarı sahadaki çift kale maçı kazanan futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Bu arada, hafif şekilde sakatlananile, idmanın son bölümünde sahadan ayrıldı.