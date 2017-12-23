 Neşeli günler – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Neşeli günler

    Neşeli günler
    Trabz onspor, Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 1.5 saat süren çalışma gerçekleştirdi. İzinli Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Batuhan idmana katılmadı.

    İki sakatlık şoku!

    Futbolcular, pas organizasyonlarının ardından tam sahada taktik çalıştı. Rıza Çalımbay'ın da oynadığı yarı sahadaki çift kale maçı kazanan futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Bu arada, hafif şekilde sakatlanan Mustafa Akbaş ile Volkan Şen, idmanın son bölümünde sahadan ayrıldı.
    Yunus Emre SEL
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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