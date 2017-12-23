Neşeli günler
Trabz onspor, Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 1.5 saat süren çalışma gerçekleştirdi. İzinli Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Batuhan idmana katılmadı.
İki sakatlık şoku!
Futbolcular, pas organizasyonlarının ardından tam sahada taktik çalıştı. Rıza Çalımbay'ın da oynadığı yarı sahadaki çift kale maçı kazanan futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Bu arada, hafif şekilde sakatlanan Mustafa Akbaş ile Volkan Şen, idmanın son bölümünde sahadan ayrıldı.
Yunus Emre SEL
İki sakatlık şoku!
Futbolcular, pas organizasyonlarının ardından tam sahada taktik çalıştı. Rıza Çalımbay'ın da oynadığı yarı sahadaki çift kale maçı kazanan futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Bu arada, hafif şekilde sakatlanan Mustafa Akbaş ile Volkan Şen, idmanın son bölümünde sahadan ayrıldı.
Yunus Emre SEL
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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