 Özer’in cezası kaldırıldı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Özer’in cezası kaldırıldı

    Özer’in cezası kaldırıldı
    Tahkim, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Trabzonspor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı. Tahkim, Özer'e 956 bin TL'nin yanı sıra 3 milyon 362 bin 658 TL fesih tazminatının ödenmesine ve futbolcuya açılan 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline karar verdi.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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