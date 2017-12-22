Özer’in cezası kaldırıldı

Tahkim, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Trabzonspor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı. Tahkim, Özer'e 956 bin TL'nin yanı sıra 3 milyon 362 bin 658 TL fesih tazminatının ödenmesine ve futbolcuya açılan 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline karar verdi.