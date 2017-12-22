Özer’in cezası kaldırıldı
Tahkim, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Trabzonspor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı. Tahkim, Özer'e 956 bin TL'nin yanı sıra 3 milyon 362 bin 658 TL fesih tazminatının ödenmesine ve futbolcuya açılan 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline karar verdi.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Özer’in cezası kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.