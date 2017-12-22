Takımın en önemli isimlerinden olan Onur, artık yükseliş dönemine girdiklerini söyledi. 30 yaşındaki milli eldiven, "Bu takımdaki ruh 2010-2011 ruhundan daha iyi. O muazzam kenetlenmeyi tekrar sağladık ve hatta bir adım öne geçtik. Daha güzel bir arkadaşlık ortamı var. Son haftalarda aldığımız sonuçlar ile üzerimizdeki olumsuz havayı dağıttık. Şimdi koşma zamanı" ifadesini kullandı. Onur şöyle devam etti: "Her zaman, 'İnşallah futbolu Trabzonspor'da bırakırım' demişimdir. Şu an 30 yaşındayım ve 2 yıl daha sözleşmem var. 2 yılı tamamladığım zaman futbolu Trabzon'da bırakacağım. Bir kaleci için erken olabilir, önemli değil ama sonuçta bu benim hayatım" ifadesini kullandı.