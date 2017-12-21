‘Hubocan en iyilerden biri’
Çalımbay, gamsız futbolcu sevmediğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı “Koşmayanı sevmem. Bu formayı giyen çatır çatır topunu oynayacak” dedi
'HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE'
Rıza Çalımbay işine sonsuz saygı duyduğunu belirtirken herkesin Trabzonspor çatısı altında birleşmesi gerektiğini söyledi. Çalımbay "Her şey bizim elimizde. Başarmak için planlı, programlı gitmemiz gerekiyor. Burada herkes gider ama kazanan Trabzonspor olacak. Herkes camiaya sahip çıkmalı" diye konuştu. Rıza Çalımbay, altyapı oyuncularına da destek verdiğini söyledi.
'Hubocan en iyilerden biri'
RIZA Çalımbay, Slovak stoper Tomas Hubocan'ı övdü. Deneyimli çalıştırıcı "En iyi oyuncularımdan bir tanesi. Ben gördüğümde sol bek oynuyordu. Burada birlikte çalışma şansı buldum. Çok iyi bir profesyonel. Her görevi kabulleniyor, üstesinden geliyor" dedi.
'Castillo çok yetenekli oyuncu'
Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay, Fabian Castillo'nun özel yeteneklere sahip olduğunu söyledi. Çalımbay "Burada Avrupa çapında oyuncular var. Bunlardan biri de Castillo. Özelliklerini öne çıkarmak gerekiyor. Onun çalım becerisini kimsene görmedim" diye konuştu.
Sosa'ya destek
Rıza Çalımbay, Jose Sosa'nın kendilerini için önemine de değindi. Başarılı çalıştırıcı "Yabancı oyuncu alıyorsan, elimdekinden iyi olmalı. Sosa şu anda oturuyor, Yusuf Yazıcı oynuyor. Sosa'ya biraz zaman lazım" ifadelerini kullandı.
'Burası başka'
Fırtına'nın hocası Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u da anlattı. Çalımbay "Dört Büyüklerde çalışmayı herkes ister ama burası bambaşka bir yer. Trabzonspor diğer kulüplere benzemez. Sorumluluk çok daha başka. Bütünleşmemiz gerekiyor" dedi.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
‘Hubocan en iyilerden biri’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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