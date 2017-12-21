 ‘Hubocan en iyilerden biri’ – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    ‘Hubocan en iyilerden biri’

    ‘Hubocan en iyilerden biri’

    Çalımbay, gamsız futbolcu sevmediğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı “Koşmayanı sevmem. Bu formayı giyen çatır çatır topunu oynayacak” dedi

    Bordo- mavili ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay, Kadırga TV'ye konuştu. Başarılı hoca "Oynamayan arkadaşlarımızın ekstra çalışması gerekiyor. Kupa maçları da lig maçları kadar önemli. Ben oynamıyorum diyen, küsen adamın görev verdiğimizde çatır çatır oynaması gerekiyor. Gamsız futbolcu sevmiyorum. Koşmayan oyuncu sevmiyorum" dedi.

    'HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE'
    işine sonsuz saygı duyduğunu belirtirken herkesin Trabzonspor çatısı altında birleşmesi gerektiğini söyledi. Çalımbay "Her şey bizim elimizde. Başarmak için planlı, programlı gitmemiz gerekiyor. Burada herkes gider ama kazanan Trabzonspor olacak. Herkes camiaya sahip çıkmalı" diye konuştu. Rıza Çalımbay, altyapı oyuncularına da destek verdiğini söyledi.

    'Hubocan en iyilerden biri'
    RIZA Çalımbay, Slovak stoper Tomas Hubocan'ı övdü. Deneyimli çalıştırıcı "En iyi oyuncularımdan bir tanesi. Ben gördüğümde sol bek oynuyordu. Burada birlikte çalışma şansı buldum. Çok iyi bir profesyonel. Her görevi kabulleniyor, üstesinden geliyor" dedi.

    'Castillo çok yetenekli oyuncu'
    Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay, Fabian Castillo'nun özel yeteneklere sahip olduğunu söyledi. Çalımbay "Burada Avrupa çapında oyuncular var. Bunlardan biri de Castillo. Özelliklerini öne çıkarmak gerekiyor. Onun çalım becerisini kimsene görmedim" diye konuştu.

    Sosa'ya destek
    Rıza Çalımbay, Jose Sosa'nın kendilerini için önemine de değindi. Başarılı çalıştırıcı "Yabancı oyuncu alıyorsan, elimdekinden iyi olmalı. Sosa şu anda oturuyor, Yusuf Yazıcı oynuyor. Sosa'ya biraz zaman lazım" ifadelerini kullandı.

    'Burası başka'
    Fırtına'nın hocası Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u da anlattı. Çalımbay "Dört Büyüklerde çalışmayı herkes ister ama burası bambaşka bir yer. Trabzonspor diğer kulüplere benzemez. Sorumluluk çok daha başka. Bütünleşmemiz gerekiyor" dedi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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