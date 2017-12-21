 Bakan Albayrak’tan müjde – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Bakan Albayrak’tan müjde

    Bakan Albayrak’tan müjde

    Trabzonspor'un İstanbul Kartal'da Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen arazinin kullanım hakkı ile yaptığı girişimlerde önemli aşama kat edildi.

    Geçmiş dönemde bir akaryakıt istasyonunun kullanımı için verilen arazi için gerekli izin alınamayınca, Trabzonspor Kulübü mahkemeye verilmişti. Bordo-mavililer akaryakıt şirketine 12 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Başkan Muharrem Usta'nın da önemli mesai harcadığı akaryakıt istasyonu için gerekli izinler alındı. Trabzonspor'un borcu silindi ve üzerine kullanım bedeli olarak 6 milyon dolar daha alındı.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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