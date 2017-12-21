 3 puan güç verdi – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    3 puan güç verdi

    3 puan güç verdi
    Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Ogenyi Onazi, Completesportsnigeria'ya açıklamalarda bulundu: Bursaspor maçı bizim için çok önemliydi. Aldığımız 3 puan bize gelecek adına güç verdi. Hedefimiz zirve.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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