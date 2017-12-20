 Gelen sonuçlara hiç şaşırmıyorum – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Gelen sonuçlara hiç şaşırmıyorum

    Gelen sonuçlara hiç şaşırmıyorum
    Başkan Muharrem Usta, gelen galibiyet serisine şaşırmadığını belirtti. Usta, "Şimdi insanlar sezon başındaki Trabzonspor ile şu anki Trabzonspor arasındaki farkı görüyor ve 'Nasıl olabilir bu?' diyor. Asla şaşırılacak bir durum aslında bu. Çünkü ortada müthiş bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkardı Rıza hoca. Kişisel olarak iyi sonuçlara şaşırmıyorum. Potansiyeli biliyorum" dedi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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