Gelen sonuçlara hiç şaşırmıyorum

Başkan Muharrem Usta, gelen galibiyet serisine şaşırmadığını belirtti. Usta, "Şimdi insanlar sezon başındaki Trabzonspor ile şu anki Trabzonspor arasındaki farkı görüyor ve 'Nasıl olabilir bu?' diyor. Asla şaşırılacak bir durum aslında bu. Çünkü ortada müthiş bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkardı Rıza hoca. Kişisel olarak iyi sonuçlara şaşırmıyorum. Potansiyeli biliyorum" dedi.