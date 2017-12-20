Fırtına'da 2 isimle yollar ayrılıyor!

Bein Sports'un haberine göre; Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Volkan Şen bu sezon istediği forma şansını bulamazken daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istediğini iletti. Yönetimin devre arasında karşılıklı anlaşarak milli oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.

Bordo-mavili ekipte devre arasında yolların ayrılacağı bir diğer isim ise Theo Bongonda. Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Bongonda bu sezon etkili bir performans ortaya koyamazken, yönetim 450 bin euro kiralama ücreti konusunda anlaşma sağlayarak Bongonda'yı göndermeyi hedefliyor.





