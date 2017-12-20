Fırtına'da 2 isimle yollar ayrılıyor!
Devre arasında kadrodaki oyuncusu sayısının azalması beklenen Trabzonspor'da Volkan Şen ve Bongonda ile yollar ayrılıyor.
Bein Sports'un haberine göre; Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Volkan Şen bu sezon istediği forma şansını bulamazken daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istediğini iletti. Yönetimin devre arasında karşılıklı anlaşarak milli oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.
Bordo-mavili ekipte devre arasında yolların ayrılacağı bir diğer isim ise Theo Bongonda. Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Bongonda bu sezon etkili bir performans ortaya koyamazken, yönetim 450 bin euro kiralama ücreti konusunda anlaşma sağlayarak Bongonda'yı göndermeyi hedefliyor.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:10
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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