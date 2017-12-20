 Fırtına'da 2 isimle yollar ayrılıyor! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Fırtına'da 2 isimle yollar ayrılıyor!

    Fırtına'da 2 isimle yollar ayrılıyor!

    Devre arasında kadrodaki oyuncusu sayısının azalması beklenen 'da ve ile yollar ayrılıyor.

    Bein Sports'un haberine göre; Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen bu sezon istediği forma şansını bulamazken daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istediğini iletti. Yönetimin devre arasında karşılıklı anlaşarak milli oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.

    Bordo-mavili ekipte devre arasında yolların ayrılacağı bir diğer isim ise Theo . Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan bu sezon etkili bir performans ortaya koyamazken, yönetim 450 bin euro kiralama ücreti konusunda anlaşma sağlayarak Bongonda'yı göndermeyi hedefliyor.


    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:10
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