Ligin 9. haftasında liderle arasında 14 puan fark olan Fırtına, seri galibiyetlerle zirve ile farkı 5’e indirdi. Camiada şampiyonluk şarkıları söyleniyor

Süper Lig'de 9. hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olarak büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, son 7 haftada aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışına ortak oldu. Ligde ilk 9 haftalık bölümde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 13. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşerek şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve Yeni Malatyaspor maçı öncesi Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Karadeniz ekibi, son 7 maçta ise büyük çıkış gösterdi. Bordo-maviler, bu periyotta 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor 28 puana ulaşarak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e indirdi.



İSTİFA ETMİŞLERDİ

Teknik direktör değişikliğine giden bordo-mavililerde, 9. hafta sonunda yönetim kurulunda da toplu istifa yaşanmıştı. Bordo-mavililerde, Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından 6 yönetici görevini bırakmış ve kulüpte olağanüstü kongre konuşulmaya başlanmıştı. Bursaspor karşılaşmasıyla ligde 232 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Karadeniz ekibi, hem saha içi hem de saha dışında yaşadığı problemleri çözerken, kulüpte adeta bahar havası yaşanmaya başlandı.



PARALAR ÖDENDİ

Karadeniz ekibinde, Bursaspor maçı öncesi futbolculara ekonomik sıkıntılara rağmen ödeme yapıldı. Bordomavili takımda, hafta sonundaki karşılaşma öncesi oyuncuların hesaplarına yaklaşık 20 milyon lira yatırıldı. Artık hem yönetim umutlu, hem de futbolcuların yüzü gülüyor.



Seriyi abartmayalım?

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini ama bu galibiyet serisini abartmamaları gerektiğini söyledi. Çubukçu, Trabzonspor'un hedefleri olan bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Ligde, kupada hedeflerimiz var. Son haftalarda hem ligde hem kupada aldığımız galibiyetlerle bu yolda ilerliyoruz" dedi. Trabzonspor'un kaliteli bir kadroya sahip bir takım olduğunu her zaman söylediklerini ifade eden Çubukçu, "Biz teknik heyetimize, takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Kulübümüzde kötü günler artık geride kaldı. Bu çıkışımızı sürdürerek taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" diye konuştu. Bordo-mavili yönetici, ligin ilk yarısının son haftasında Karabükspor ile yapacakları maçı kayıpsız geçmeleri gerektiğini dile getirerek, "Kupada da Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçları düşünmek zorundayız. Lig uzun bir maraton. Ayaklarımız yere sağlam basarak gideceğiz. Her maçı tek tek düşüneceğiz. Bu seriyi çok da abartmamalıyız" ifadelerini kullandı.



YARIŞTA BiZ DE VARIZ

Trabzonspor Genel Saymanı Okan Alemdaroğlu, Bursaspor maçında aldıkları galibiyetin serinin devamı anlamında çok önemli olduğunu söyledi. Alemdaroğlu, takımın kazanma arzusunun çok iyi olduğunu belirterek, "Karşılaşmayı kazanmamız gerekiyordu ve bunu başardık. Osmanlıspor maçının ardından 6'da 6 hedefi koymuştuk. Şimdi bunu başarmak için önümüzde bir sınavımız kaldı. Yine aynı ciddiyetle hazırlanıp istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Artık yarışın içerisinde biz de varız. Seyircilerimiz de çok iyi bir havaya girdi ve bu olumlu havanın yansıması da iyi olacaktır" diye konuştu.





