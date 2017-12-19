Çalımbay’dan stoper alarmı
Teknik direktör Rıza Çalımbay sakatlığı bulunan stoperler Mustafa Akbaş ve Durica'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Uğur Demirok'un lig maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinin ardından stoperde Hubocan dışında alternatifi kalmayan Çalımbay, Mustafa ve Durica'yı Kardemir Karabükspor maçına kadar hazır hale getirerek bu bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Çalımbay’dan stoper alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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