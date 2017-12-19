Çalımbay’dan stoper alarmı

Teknik direktör Rıza Çalımbay sakatlığı bulunan stoperler Mustafa Akbaş ve Durica'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Uğur Demirok'un lig maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinin ardından stoperde Hubocan dışında alternatifi kalmayan Çalımbay, Mustafa ve Durica'yı Kardemir Karabükspor maçına kadar hazır hale getirerek bu bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor.