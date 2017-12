Trabzon uçuşa geçti

Süper Lig’de sahasında Bursaspor’u 1-0 yenerek 232 hafta sonra 5 maç art arda kazanma başarısı gösteren Fırtına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çok başarılı bir grafik ortaya koyarak zirve yarışında iddialı konuma geldi.

Bordo-mavili takım sezona iyi başlayamasa da Rıza Çalımbay'ın gelmesi ile şaha kalktı. 54 yaşındaki hocanın imzasının ardından iki gün sonra Malatyaspor'a 1-0 (Okay kendi kalesine) yenilen Fırtına, o günden sonra kaybetmeyi unuttu. Ardından Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Karadeniz ekibi, Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerken, Osmanlıspor'u da Medical Park'ta 4-3 yendi.



MÜTHİŞ BİR YÜKSELİŞ

Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun ilk dış saha galibiyetini alan Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u sahasında 3-0, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0, Bursaspor'u ise evinde 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, böylece 232 hafta sonra 5 maç art arda galibiyet serisi yakaladı. Trabzonspor, en son 82 puan topladığı 2010-11'de uzun süreli galibiyet serisi yakalamıştı.



YÜZDE 81 GALİBİYET ORANI

Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde lig ve kupada toplam 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile yüzde 81.8'lik gibi başarılı bir galibiyet oranı yakalayarak Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerini sürdürdü.



PUANLARI İKİYE KATLADI

Fırtına, Rıza Çalımbay yönetiminde Ersun Yanal dönemindeki topladığı puanları 2'ye katladı. Yanal ile ilk 8 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay ile 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 19 puan aldı ve 2 kattan fazla puan elde etme başarısı gösterdi.



SON 7 SEZONUN EN BAŞARILI

Karadeniz ekibi, 28 puanla 16. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en başarılı performansını ortaya koydu. En son 2010-11'de 16 haftada 39 puan elde eden Fırtına, 2011-12'de 21, 2012-13'te 23, 2013-14'te 24, 2014-15'te 23, 2015-16'da 23, 2016-17'de 18 puan kazanmıştı.



KALESİNİ RAKİPLERE KAPATTI

Süper Lig'de ilk 8 haftada 21 golle kalesinde maç başına ortalama 2.62 gol gören bordo-mavililer, Rıza Çalımbay ile kalesini adeta kapattı. Bordo-mavililer, Çalımbay yönetiminde 8 lig maçında 6 gol görerek 0.75 ortalama ile maçlarını oynadı. İlk 8 haftada 17 gol atan bordo-mavililer, son 8 haftada da 15 kez rakip fileleri havalandırdı.



11 MAÇTA FİLELERE 30 GOL ATTI

Trabzonspor, Rıza Çalımbay döneminde 11 resmi maçta 30 gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta 15, kupada da 3 maçta 15 kez rakip kalelere gol gönderirken 2,72 gol ortalaması yakaladı.



SİHİRBAZ CALIMBAY

Gittiği her takımda önemli başarılara imza atıyor, şaha kaldırıyor.



Trabzonspor'daki yükselişin mimarı Rıza Çalımbay'ın mazisi başarılarla doldu. Beşiktaş'ta oynarken 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Çalımbay, bu başarısını teknik adamlığına da taşıdı. Gittiği her takımı adeta bir sihirli değnek değmişcesine değiştiren başarılı hoca, özellikle son yıllarda tecrübe de kazanmasıyla başarı çıtasını yükseltti. Çalımbay 2016-17'nin 6'ncı haftasında Antalyaspor'un başına geçmişti. Antalyaspor 6 maçta 2 beraberlik 4 yenilgi almış, galibiyetle tanışamamıştı.



Çalımbay'la çehresi değişti. 28 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. 42 gol atıp, 29 gol yedi ve 56 puanla ligi 5'inci sırada bitirdi. Antalyaspor bu sezona da Çalımbay'la girmiş, ancak yeni seçilen başkanla anlaşamayarak görevden ayrılmıştı. Akdeniz ekibi şimdi ligin sonlarında yer alıyor.



MERSİN 7'NCİYDİ , DÜŞTÜ

2015-2016'da Kasımpaşa'da 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik, 12 yenilgi gören Çalımbay, takımı 7'nci sıraya taşıdı. 2014-2015'te ise Mersin İdman Yurdu'ndaydı. Takım 34 maçta 47 puanla sezonu 7'nci sırada tamamladı. Daha sonra Rıza hocayla yollar ayrıldı. Sonraki sezon da Mersin İdman Yurdu sonuncu olarak lige veda etti, bir daha da dönemedi



DENİZLİSPOR AVRUPA'DA

Çalımbay'ın antrenörlüğünün ilk yıllarında sondan 5'inci sırada devraldığı Denizlispor'u UEFA Kupası'na taşıması ve 4'üncü tura kadar çıkarması hâlâ unutulmadı. Tecrübeli hoca şimdi Trabzonspor'un başarısı için ter döküyor.



26 GÜN SONRA İZİN

Teknik direktör Rıza Çalımbay, maç yoğunluğu nedeniyle oyuncularına çok fazla izin verememişti. Bursaspor galibiyetinin ardından ise futbolcularına kısa bir konuşma yapan 54 yaşındaki hoca, "Sahada istediğim her şeyi yaptınız. Mücadeleniz taktire şayandı. Ben de sizi izinle ödüllendiriyorum. Salı günü saat 18.00'e kadar izinlisiniz" dedi. En son 20 Kasım 2017'de izin yapan bordo-mavili takım böylelikle 26 gün sonra ilk kez dinlenme fırsatı buldu.



SAMİMİYET...

Rıza Çalımbay döneminde yakalanan çıkışı tek kelime ile özetlemek gerekirse, "Samimiyet" yorumunda bulunabiliriz. Geldiği günden itibaren yaptığı açıklamalar, formayı adaletli dağıtması ve en önemlisi sıfır olan egosu sayesinde hem kendi herkese saygı gösterdi, hem de takımdaki oyuncular başta olmak üzere herkesten saygı gördü. Böyle iyi bir ortamda başarının gelmemesi şaşkınlık oluştururdu. Ancak yine de iddialı açıklamalar yapmak veya şampiyonluk söylemlerinde bulunmak için oldukça erken. Sadece iyi giden ve doğru yolda olan bir takım var ve ayaklarını yere sağlam basarak yürüyor bu yolu.



Mini yorum Yunus Emre SEL