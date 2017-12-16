 Fırtına açık ara önde: 41-12 – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fırtına açık ara önde: 41-12

    Fırtına açık ara önde: 41-12
    Bordo-mavili takım ile Bursaspor, Süper Lig'in 16. haftasında bugünkü maçla 83. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 82 lig karşılaşmasında, bordo- mavili takımın galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 kez ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, söz konusu periyotta 123 gol atarken; kalesinde 66 gol gördü.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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