Fırtına açık ara önde: 41-12

Bordo-mavili takım ile Bursaspor, Süper Lig'in 16. haftasında bugünkü maçla 83. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 82 lig karşılaşmasında, bordo- mavili takımın galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 kez ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, söz konusu periyotta 123 gol atarken; kalesinde 66 gol gördü.