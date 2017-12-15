Trabzonspor ile Bursaspor 83. randevuda
Trabzonspor ile Bursaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzon'da yapacakları maçla 83. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 82 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 123 gol atarken kalesinde 66 gol gördü.
- İç sahadaki maçlar
Karadeniz ekibi, iç sahadaki 41 karşılaşmada sadece 2 kez kaybetti.
Bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda 1-0, geçen sezon da rakibinin ligde kalmayı başardığı son hafta maçında 2-1'lik skorla Bursaspor'a yenilmişti.
Karadeniz ekibi, 26 karşılaşmadan galibiyetle, 13 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 kazandı.
Kaynak: AA
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:36
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Toplam 5
Yorum
sado 40 yaşından aşağısını kabul etmiyoruz.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
yaşayan efsane vizyonlu efsane fikret başkan eskiler seni anlamazlar. onlar ilk turda elenip sonra biz neden tek takımla şampiyonlar ligindeyiz derler.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
KaRTaL sen neden bahsediyorsun.biz 9 sene tüpçü gibi bir belayı çekmişiz.500 milyon borcu eritip küllerimizden doğmuşuz..herşeyi hakediyor bu tk..
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