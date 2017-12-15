 Trabzonspor ile Bursaspor 83. randevuda – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    ile 83. randevuda

    Trabzonspor ile Bursaspor 83. randevuda

    ile , Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzon'da yapacakları maçla 83. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 82 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

    , söz konusu karşılaşmalarda 123 gol atarken kalesinde 66 gol gördü.

    - İç sahadaki maçlar
    Karadeniz ekibi, iç sahadaki 41 karşılaşmada sadece 2 kez kaybetti.

    Bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda 1-0, geçen sezon da rakibinin ligde kalmayı başardığı son hafta maçında 2-1'lik skorla 'a yenilmişti.

    Karadeniz ekibi, 26 karşılaşmadan galibiyetle, 13 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 kazandı.



    Kaynak: AA
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:36
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