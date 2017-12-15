 Fırtına, 6 yıllık hasrete son vermek istiyor – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Fırtına, 6 yıllık hasrete son vermek istiyor

    Fırtına, 6 yıllık hasrete son vermek istiyor

    Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek , rakibini yenmesi halinde ligde 6 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

    Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. haftada sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u kendi evinde 3-0, 15. haftada da İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 4 maç kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Bursaspor karşısında da seriyi sürdürmek istiyor.

    Bordo-mavililer, Bursaspor maçından galibiyetle ayrılması durumunda ligde 232 hafta sonra art arda 5 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.

    EN SON 2010-2011 SEZONUNDA
    Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

    Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet serisi başarısı göstermişti.

    Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı tekrarlayamadı.

    ÇUBUKÇU: "BURSASPOR MAÇI EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"
    Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda aldıkları sonuçla çıkışa geçmeyi başardıklarını söyledi.

    Yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Çubukçu, "Önümüzde çok önemli Bursaspor maçı var. Teknik heyet, oyuncular, hepimiz bu maçın bilincindeyiz. İnşallah bu seriyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

    Çubukçu, taraftarların da karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Onların bu ilgisi bizi memnun ediyor. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçtan iyi bir şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:38
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