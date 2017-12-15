Fırtına, 6 yıllık hasrete son vermek istiyor
Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde ligde 6 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.
Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. haftada sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u kendi evinde 3-0, 15. haftada da İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 4 maç kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Bursaspor karşısında da seriyi sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililer, Bursaspor maçından galibiyetle ayrılması durumunda ligde 232 hafta sonra art arda 5 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.
EN SON 2010-2011 SEZONUNDA
Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet serisi başarısı göstermişti.
Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı tekrarlayamadı.
ÇUBUKÇU: "BURSASPOR MAÇI EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda aldıkları sonuçla çıkışa geçmeyi başardıklarını söyledi.
Yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Çubukçu, "Önümüzde çok önemli Bursaspor maçı var. Teknik heyet, oyuncular, hepimiz bu maçın bilincindeyiz. İnşallah bu seriyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
Çubukçu, taraftarların da karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Onların bu ilgisi bizi memnun ediyor. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçtan iyi bir şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:38
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Sola yeni liste
Toplam 7
Yorum
ehtiyar delikanlı galatasaraya jubile yapmaya geliyor galiba .bırakın ihtiyarlara para harcamayı genç yetenek bulun....
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 5
Yorum
KARANLIKELLER Türkiyede kumpas diyenler ses kayıtları TS-EŞKİŞEHİR macında canta dolu parayla Fb yöneticisi saklayamaz türkiyede malesef adalet kalmadı
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Beşiktaşlı olun!
Toplam 5
Yorum
baskan kafa olarak türkiye nin cok üstünde türkiye o seviylere hayatta gelemez baskan.Bizde yukari cikani örnek al sen de gelistir kendini yerine ayagin ayapis asagi cek vardir
Fırtına, 6 yıllık hasrete son vermek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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