Hepimiz Trabzon için buradayız

teknik direktör Rıza Çalımbay,karşılaşması sonrası mutsuz gözüken oyuncularla ilgili görüş bildirdi. Deneyimli çalıştırıcı "BurasıKulübü. Kimsenin burada moralinin bozulmasına gerek yok. Futbolcuların kendilerini sürekli pozitif tutması gerekiyor. Her oyuncu her zaman forma bulacak diye bir şey yok. Oynamayanlar mutsuz. Çünkü bir sürü oyuncu var. Buraya geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum,Doğal olarak oynamayan üzülüyor. Bu doğal ama herkes kendini mental ve fiziksel olarak hazır tutmalı" diye konuştu.Çalımbay,için herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini belirtti. Tecrübeli hoca "Oynamayan futbolcular hemen bırakıyor, suratlarını asıyor. Böyle olmaz. Burada herkes moralini bozarsa olmaz. Hem kendilerine hem de takıma zarar verirler. Bunu herkesin kabullenmesi gerekiyor. Kabullenmez ve 'ben duramıyorum' derse de biz de arkadaşlarımızla yolları ayırırız. Bu işin doğasında var. Ancak burada kalıyorsa her şeyini Trabzonspor için verip en iyisini yapmaya çalışacak. Hepimiz Trabzonspor için buradayız" ifadelerini kullandı.KARADENİZ Fırtınası'nda teknik direktör Rıza Çalımbay, "Devre arasında takımdan ayrılacak" denilen Theo Bongonda ile dünkü çalışma sonrasında özel bir görüşme gerçekleştirdi. Çalımbay'ın "Senin performansından memnunum. Bunu sürdürmen gerekiyor. Çok özel bir yeteneksin. Bunları bize göstermelisin" dediği öğrenildi. Bongonda, sezon başında Celta Vigo'dan kiralanmıştı. Hazırlık maçlarında iyi performans sergilemesine rağmen sonra formu düşünce yedek kalmıştı.RIZA Çalımbay konuşmasının bir bölümünü de performansı zaman zaman eleştirilen Jose Sosa'ya ayırdı. Çalımbay "Maç temposunu kazansın diye onu 90 dakika oynattım. Sosa'nın zamana ihtiyacı var. Buraya transfer olduysa onu mutlaka kazanmamız gerekiyor ama Sosa'nın da gayret göstermesi lazım" dedi.RIZA Çalımbay işine saygı duyan bir teknik adam. Dolayısıyla herkesin bağlı olduğu kuruma saygı duymasını istiyor. "Yedek kalmayı kabullenemeyen gider" ifadesi de bundan kaynaklanıyor. Her oyuncunun aldığı paranın hakkını sonuna kadar vererek mücadele etmesi gerektiğini asla küskünlük, alınganlık gibi mazeretlerin ardına sığınılmaması gerektiğini vurguluyor. Uygulamada söylenmesi kadar basit değil ancak Bongonda ve Sosa gibi isimler bu şekilde kazanılırsa takımın kalitesinin çok daha artacağı da aşikar