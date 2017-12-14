Hepimiz Trabzon için buradayız
Her oynamayan moral bozarsa kendine ve takıma zarar verir. Yedek kalmayı kabullenemeyen varsa, yollarımızı ayırırız. Oyuncu burada kalıyorsa da Trabzonspor için en iyisini yapacak.
KABUL ETMEYEN GİDER!
RIZA Çalımbay, Trabzonspor için herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini belirtti. Tecrübeli hoca "Oynamayan futbolcular hemen bırakıyor, suratlarını asıyor. Böyle olmaz. Burada herkes moralini bozarsa olmaz. Hem kendilerine hem de takıma zarar verirler. Bunu herkesin kabullenmesi gerekiyor. Kabullenmez ve 'ben duramıyorum' derse de biz de arkadaşlarımızla yolları ayırırız. Bu işin doğasında var. Ancak burada kalıyorsa her şeyini Trabzonspor için verip en iyisini yapmaya çalışacak. Hepimiz Trabzonspor için buradayız" ifadelerini kullandı.
Bongonda ile özel görüşme
KARADENİZ Fırtınası'nda teknik direktör Rıza Çalımbay, "Devre arasında takımdan ayrılacak" denilen Theo Bongonda ile dünkü çalışma sonrasında özel bir görüşme gerçekleştirdi. Çalımbay'ın "Senin performansından memnunum. Bunu sürdürmen gerekiyor. Çok özel bir yeteneksin. Bunları bize göstermelisin" dediği öğrenildi. Bongonda, sezon başında Celta Vigo'dan kiralanmıştı. Hazırlık maçlarında iyi performans sergilemesine rağmen sonra formu düşünce yedek kalmıştı.
'Sosa da gayret gösterecek'
RIZA Çalımbay konuşmasının bir bölümünü de performansı zaman zaman eleştirilen Jose Sosa'ya ayırdı. Çalımbay "Maç temposunu kazansın diye onu 90 dakika oynattım. Sosa'nın zamana ihtiyacı var. Buraya transfer olduysa onu mutlaka kazanmamız gerekiyor ama Sosa'nın da gayret göstermesi lazım" dedi.
Mini yorum: Seviye atlar
RIZA Çalımbay işine saygı duyan bir teknik adam. Dolayısıyla herkesin bağlı olduğu kuruma saygı duymasını istiyor. "Yedek kalmayı kabullenemeyen gider" ifadesi de bundan kaynaklanıyor. Her oyuncunun aldığı paranın hakkını sonuna kadar vererek mücadele etmesi gerektiğini asla küskünlük, alınganlık gibi mazeretlerin ardına sığınılmaması gerektiğini vurguluyor. Uygulamada söylenmesi kadar basit değil ancak Bongonda ve Sosa gibi isimler bu şekilde kazanılırsa takımın kalitesinin çok daha artacağı da aşikar
Yunus Emre SEL
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:42
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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