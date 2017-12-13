Zirve koşusu

BORDO-mavili takımdan zirveye kesin dönüş.

Kabus gibi başlayan sezonda Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle ayağa kalkan bordomavililer, ligde son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp topladığı 16 puanla zirveye doğru emin adımlar ile yürürken, rakiplerinin art arda kayıpları ile farkı kapatıyor. Bu hafta Beşiktaş ile Kayseri berabere kalırken, Başakşehir de Sivas'a yenildi ve Trabzonspor, rakiplerine iyice yaklaştı. Lider G.Saray ile arasındaki puan farkı 7 olan Trabzon, Başakşehir ile aradaki puan farkını 5'e, F.Bahçe ile 4'e indirdi. Son 4 maçını kazanıp 25 puana ulaşan ve 7. sıraya çıkan bordo-mavililerin, 27'şer puanlı Beşiktaş, Kayseri ve Göztepe ile arasındaki puan farkı 2'ye indi. Ligde kalan iki maçını da kazanıp zirve ile farkı iyice kapatmak isteyen Fırtına, böylece 2018'e şampiyonluk havası ile girmek amacında.