Yedekler patladı!

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Volkan Şen (2) ve Bongonda dün fileleri sarstı. Bongonda gol sonrası ağladı

BORDO-mavili takımda bu sezon fazla şans bulamayan Volkan Şen ve Bongonda, BB Erzurumspor maçında patlama yaptı. Düne kadar 3 Süper Lig maçında sadece 57 dakika oynayabilen, gol ve asisti olmayan 30 yaşındaki sağ kanat Volkan rakip fileleri iki kez sarsarak şov yaptı. Karşılaşmanın başından itibaren son derece hırslı oynayan Volkan 62'de kendi kazandırdığı penaltıdan golü attı. Tecrübeli oyuncu bir kez daha sahne alırken, 87'de Rodallega'nın savunmanın arkasına attığı topa iyi hareketlenen Bongonda, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak kupadaki ikinci golünü attı. 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.