 Rodallega’dan 2 gol daha – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    ’dan 2 gol daha

    Rodallega’dan 2 gol daha
    FIRTINA'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 3 maçta attığı 15 golün 7'si Hugo 'dan geldi. 32 yaşındaki forvet 3 maçta toplam 7 gol kaydederken, bordo-mavililerin kupa mücadelesindeki diğer sayılarını ise N'Doye (2), Volkan Şen (2), Bongonda (2) Olcay ve Onazi kaydetti. Dün de fileleri iki kez sarsan ve ayrıca Bongonda'ya da asist yapan Kolombiyalı forvet, "Hedefimiz finale kadar gitmek ve kupayı kazanmak" ifadesini kullandı.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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