 Trabzonspor’dan Burak Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Trabzonspor’dan Burak Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı

    Trabzonspor’dan Burak Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı

    İstanbul’da trafik kazası geçiren golcü futbolcu Burak Yılmaz’a kulübü Trabzonspor’dan geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

    Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gelen Trabzonspor'da golcü futbolcu Burak Yılmaz mücadele sonrası İstanbul'da kaldı. Geceyi eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın ile birlikte geçiren Yılmaz, geç saatlerde trafik kazası geçirdi. Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul'da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:39
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