Trabzonspor’dan Burak Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı
İstanbul’da trafik kazası geçiren golcü futbolcu Burak Yılmaz’a kulübü Trabzonspor’dan geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:39
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Aslan’a göz kırptı
Toplam 2
Yorum
Aslan ASAMOAH MUTLAKA TRANSFER EDILMELI ARTI MUSLERA YA FORMU BULMALI YADA YEDEK KALECILER YETERLI ISE MUSLERA YEDEGE CEKILMELI YOKSA COK ZOR !
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Akhisarspor ağır yaralı
Toplam 1
Yorum
ytyrt ahmet çakar doğru söylüyor bu maç satılmış akhisar kalecisi tüm göllerde şaibeli okan burukun ravırlarıda gündemi değiştirmek için çalışılmı
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Burak Yılmaz kaza geçirdi
Toplam 2
Yorum
Aslan GECMIS OLSUN DAHA DIKKATLI OLMALI ALLAH KORUSUN!
Trabzonspor’dan Burak Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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