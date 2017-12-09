 Olcay: Yeneriz – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Olcay: Yeneriz

    Olcay: Yeneriz
    KARADENİZ ekibinin kanat oyuncusu Olcay Şahan, Kasımpaşa'yı kesinlikle yenmek istediklerini söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Takımın havası süper. Kasımpaşa evinde iyi oynuyor ama biz daha güçlüyüz. 3 puanla döneceğiz. Takım kenetlendi" dedi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay: Yeneriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN