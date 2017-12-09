Olcay: Yeneriz

KARADENİZ ekibinin kanat oyuncusu Olcay Şahan, Kasımpaşa'yı kesinlikle yenmek istediklerini söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Takımın havası süper. Kasımpaşa evinde iyi oynuyor ama biz daha güçlüyüz. 3 puanla döneceğiz. Takım kenetlendi" dedi.