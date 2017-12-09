 Gerçek profesyonel – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Gerçek profesyonel

    Gerçek profesyonel
    ASLA küsmeyen, çalışmalarını hiç aksatmayan, yedek kalsa da sorun etmeyen Dame N'Doye, profesyonellik dersi veriyor. Burak ve Rodallega gibi 2 flaş forvetin bulunduğu takımda kendisine yer açan, 8 maçta sahaya çıkıp 540 dakika süre alan N'Doye 5 gol attı, 2 de asist yaptı. Üstelik 32 yaşındaki Senegalli forvetin katkı yaptığı skor ya da asistlerin tamamı puan getirdi. Örneğin Galatasaray karşılaşmasında perdeyi açtı, 4-3 kazanılan Osmanlı mücadelesinde 1 gol, 1 asistle oynadı. Sivasspor maçında da asist yapan N'Doye'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yönetimin, tecrübeli golcüye bir yıllık teklif sunmaya hazırlandığı öne sürülüyor.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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