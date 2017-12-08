 Güçlü hoca imajı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Güçlü hoca imajı

    Güçlü hoca imajı
    BELLİ ki Rıza Çalımbay kadro konusunda özellikle de şişkinliği noktasında sıkıntılı... Dünkü basın toplantısında ilk yarıda kalan 3 maçta ihtiyaç duyacağı için gönderilmesini istediği oyuncuları elbette belirtmeyecekti. Lakin 3 aşağı 5 yukarı kimlerin gideceği belli gibi. Yeni transfer noktasında ise talepleri olacağı açık ama klasik Türk teknik adamlar gibi bu konuda ısrarcı davranmayıp olana razı geleceği izlenimi verdi. Bu tip durumlarda genelde hem kulüp hem teknik adamın kaybettiğine çokça şahit olduk. Varsa en az 1 oyuncuda ısrar edip aldırırsa güçlü teknik adam imajını da pekiştirebilir.

    Mini yorum: Olcay Çakır
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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